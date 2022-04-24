القوي العاملة : نادي تراث الإمارات يكرم مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي

كرم نادي تراث الإمارات الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية، لتنظيم أول مبادرة مصرية لدعم المشروعات الصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، والتي افتتحها سفير مصر لدى دولة الإمارات شريف البديوي، وعبد الله المحيربي مستشار مكتب المدير العام للنادي ، أقيمت مؤخرا في القرية التراثية على شاطئ أبوظبي التابعة للنادي .

وقد لاقت المبادرة اقبالا وترحيبا من المواطنين ومن أبناء الجالية المصرية وجميع الجاليات وتخللها العديد من الفعاليات والفقرات والمسابقات، بالاضافة لركن للأطفال وتم تبادل الدروع بين السفير وممثل نادي تراث الإمارات .

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلي أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي نظم أول مبادرة هي الأولى نوعها وانطلقت من خلال اتجاه فكر القيادة السياسية المصرية تجاه دعم قيمة الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وأطلقت السفارة مبادرة دعم المشروعات المصرية الصغيرة تحت رعاية السفير شريف البديوي ، وبتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظم مكتب التمثيل العمالي برئاسة حنان شاهين المعرض والذي أقيم على أرض دولة الإمارات العربية الشقيقة في القرية التراثية الكائنة على شاطئ أبوظبي لما لها من موقع متميز وكذلك قيمتها كمركز لتشجيع الأسر المنتجة.

وقال الملحق العمالي أن المعرض ضم منتجات من الحرف التراثية والتقليدية المصرية واكسسوارات ومشغولات يدوية وملابس ومأكولات مصرية ، ومنتجات رمضانية متنوعة ، وقد صاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات ثقافية وفنية، وأقيم علي هامشه بعض الأنشطة الفنية.

وأكدت شاهين أن تهدف لدعم وتمكين الشباب والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة وتقديمهم بشكل يليق باسم مصر ويشجعهم على الاستمرارية وعرض منتجاتهم بشكل مباشر على الجمهور وبما يتوافق مع قوانين وإجراءات الدولة.