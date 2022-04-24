الصحف تبرز توجيهات السيسى بإنشاء محور الحضارة ورفع كفاءة طرق سيناء والصعيد

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، قالت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "الرئيس يوجه بإنشاء محور الحضارة فى القاهرة، رفع كفاءة طرق جنوب سيناء والصعيد وتنسيق حضارى لمداخل العاصمة الإدارية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالبدء فى إنشاء محور الحضارة، الذى سيكون بمثابة مدخل إضافى جديد لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة، وصولاً إلى كورنيش النيل بالمعادى، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

كما وجه الرئيس فى السياق نفسه برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدى إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح 5 حارات فى كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس، ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما تم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، ولا سيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى.

كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء، خاصة من نويبع إلى طابا، فضلاً عن الموقف التنفيذى لتطوير شبكة طرق الصعيد، ولا سيما ما يتعلق بمحور المراغة، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل فى تلك المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضاً على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل فى شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير منطقة نادى الشمس والأراضى المحيطة به، إلى جانب استغلال الأراضى الفضاء الموجودة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة، وكذا الموقف التنفيذى الخاص بمدينة السيارات العالمية.

من جانبها، قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أصبحنا أكثر جذبا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة وبنية قوية"، إن دكتور محمد معيط وزير المالية ، أكد أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية بانت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقت على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية 400 مليار دولار.

وأوضح وزير المالية أن خطة التعافى الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، بعد استراتيجية القومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك التصدير والاستيراد الأمريكى بحضور دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وأحمد كجولك نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى يمكن أن يلعب دورا محوريا فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، مشيرا إلى تطلع مصر لتعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

وتحت عنوان "وزير الرى: تطوير شامل للمنظومة المائية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائـيـة والـرى عقد اجـتـمـاعـاً مع دكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ورئيس مصلحة الـرى ورؤساء القطاعات لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح عبد العاطى بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4951 كيلومترا بمختلف محافظات الوادى والدلتا، ويجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4066 كيلومترا ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2881 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع إلى 11898 كيلومترا.

أما صحيفة "الجمهورية"، فقالت تحت عنوان "نهضة زراعية كبرى.. فى عهد الرئيس السيسى.. الزراعة: «أولوية قصوى».. لإنتاج التقاوى بأسعار أقل من السوق"، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكدت أن هناك اهتماما كبيرا بملف إنتاج التقاوى يواكب النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هدف الوزارة توفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تعطى أولوية قصوى بملف إنتاج التقاوى التى تحقق أعلى التاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك قليلة استخدام المياد مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط استاف ومون جديدة من التقاوى والبدور.

وقال إبراهيـم إن تقاوى القطن فى العام قبل الماضى كانت لمساحة 182 ألف فدان فقط، ثم ازدادت العام الماضى لزراعة 237 ألف فدان، وهذا العام تمت زيادة إنتاج تقاوى القطن حتى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر.

وأضاف أنه فى مجال انتاج تقاوى الشمع، كان ينتج 19 ألف طن فى العام الأول لتولى القصير مسئولية وزارة الزراعة، ثم أصبحت 48 ألفا من العام الماضى ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألفا على الموسم القادم لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالإضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى 99.8 العام الماضى، مشيرا إلى أنه تم إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة الملوحة كعلف أخضر وحبوب.

وتحت عنوان "10 مليارات جنيه استثمارات لدعم كهرباء سيناء"، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى تأكيد الدكتور مـحـمـد شـاكـر وزيـر الـكـهـربـاء والطاقة الانتهاء من تنفيذ سلسلة من المـشـروعـات الـجـديـدة لـدعـم التنمية وجذب المستثمرين لسيناء تضمنت توفير متطلبات مشروعات البتروكيماويات بـمـحـور الـقـنـاة مـن الـكـهـربـاء وكـافـة المشروعات التنموية بشرق التفريعة وإطلاق التيار لمحطة مياة الطور و8 آلاف وحدة اسكان ولكافة التجمعات البدوية فى شمال وجنوب سيناء مما أحدث فائضاً فى قدرات الكهرباء المتاحة بها يقارب ألف ميجاوات يمكن استغلاله فورا.



وقال شاكر إنه تم الانتهاء من اعداد الرؤية المستقبلية لتوفير متطلبات المشروع الـقـومـى لإعـمـار سيناء وتـوفـيـر التيار لكافة المشروعات المقرر تنفيذها فى إطار ذلك فى توقيتات مناسبة، مؤكدا توافر التيار الكهربائى حاليا لكافة الأنشطة الصناعية والإسكانية والتنموية فى سيناء، ويجرى تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات المخطط الاستراتيجى لتنمية سيناء وتنفيذ أعمال بإجمالى استثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لتنمية سيناء بحوالى 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من خطة الوزارة.

وأضاف أنه تم إطلاق العمل لتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط لدعم الشبكة القومية بسيناء لتحقيق أهـداف الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بها واتاحة متطلبات كافة المشروعات التنموية والاستثمارية، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ محطتى محولات المساعيد جهد 220 كيلوفولت والشيخ زويد وكابلات بطول 43 كيلومترا؛ لربطهما بالشبكة الـقـومـيـة إلـى جـانـب مـشـروعـات ربـط مناطق سيناء غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة ورفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفـع كفاءة محطة الوحشى وغيرها بالإضافة إلى الاستثمارات المخصصة من شركة القناة لـتـوزيـع الـكـهـربـاء لمـشـروعـات الشبكات الداخلية للمدن والقرى.