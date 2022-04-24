سفير مصر بكندا ينقل تهنئة الرئيس للجالية القبطية فى أوتاوا

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير المصرى لدى كندا أحمد أبو زيد، بدور الكنائس المصرية حول العالم فى تعزيز روابط الانتماء بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، مؤكدا حرص السفارة المصرية فى أوتاوا على دعم كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار على مستوى كندا.





جاء ذلك خلال مشاركته فى قداس عيد القيامة المجيد الذى أقامته كنيسة"القديسة مريم" بالعاصمة الكندية أوتاوا، بحضور آباء الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى أوتاوا، والآلاف من أبناء الجالية القبطية المصرية من المقيمين فى العاصمة الكندية وضواحيها، حيث نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم. وقال، فى تصريح له عقب القداس، أتشرف بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جميع أبناء الجالية المصرية القبطية بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربا عن سعادته بالمشاركة وأسرته فى القداس كل عام مع الإخوة والأخوات من أبناء الجالية المصرية القبطية فى كندا. وأضاف: "أتمنى تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كل أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، وأن يُنعم المولى عز وجل على مصر بالمزيد من الاستقرار والرخاء"، متقدما بجزيل الشكر لآباء وكهنة الكنيسة على حسن الاستقبال والضيافة لجميع أعضاء السفارة المصرية فى أوتاوا.

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