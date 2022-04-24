تعيين 5164 شابا بمنشآت القطاع الخاص بالإسكندرية

وقال: إن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشآت، وعمل 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 303 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 131 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 61 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 70 شكوى.
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير إلى ما تم إنجازه خلال مارس الماضى- إلى أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكوى مرحلة من شهر فبراير، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 81 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 653 منشأة، وعمل 50 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضراً، وبحث 195 شكوى عمالية، وعمل 4 ندوات توعية، كما قامت باستخراج 1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و1965 رخصة مزاولة الحرفة.
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 57 ألفاً و144 جنيها رعاية اجتماعية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية، و38 ألفاً و89 جنيها رعاية صحية لـ 66 عاملاً مصاريف علاج، وتسجيل 1950 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالى المسجلين 17026 عاملا.
وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 48 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 18 أجنبيا، وتلقى 17 طلب ترخيص لأول مرة، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
أما فى مجال التدريب المهنى فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين فى وحدة التدريب المتنقلة والتدريب التحويلى لـ 22 متدرباً ومتدربة.
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