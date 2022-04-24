راغب علامة يسعتد لإحياء حفلي عيد الفطر بدبي والعراق

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دوت الخليج يرصد موعد حفلات عيد الفطر لراغب علامة.

آخر أعمال راغب علامة الغنائية

على الصعيد الآخر، طرح نجم الغناء اللبناني راغب علامة فيديو كليب أحدث أغانية "ممكن أزعلك"، عبر قناته بموقع YouTube.

الكليب فكرة وإخراج شريف صبري ويتعاون فيه مع الشاعر محمد البدري، والملحن بينو، والموزع الموسيقي مدحت خميس، ومهندس الصوت أمير محروس، والرقصات لسارة الدولتلي.

وتقول كلماته:

أنا ممكن أزعّلك بس مش حزعّلك وممكن أفرّحك بس مش حفرّحك أنا ممكن أزعّلك بس مش حزعّلك وممكن أفرّحك

ولله لدوّخك أصل دلعك دوّخك بأيدي أريّحك بس مش حريّحك أنا ممكن أطلّعك ونزّلك، وفرجك وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك

أنا ممكن أطلّعك ونزّلك، وفرجك وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك أنا ممكن أي حاجه ف أي حتة وأي وقت أنا لمّا تقوم ف راسي ما بيفرقش معايا حد نا ممكن أي حاجه ف أي حتة وأي وقت أنا لمّا تقوم ف راسي ما بيفرقش معايا حد

أنا ممكن أطلّعك، ونزّلك، وفرجك وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك هو أنا على شان دلعتك وما جيتش ف مره وجعتك تستقوى القلب عليا طب مين ح يحبك قدي او مين يفضلك بعدي

بقى دا جزاء الحنيه فوق يا بن الناس فاض بيا خلاص طب ليه بتصعبها عليا.. أنا ممكن أطلّعك، ونزّلك، وفرجك وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك. أنا ممكن أطلّعك، ونزّلك، وفرجك وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك أنا ممكن أي حاجه ف أي حتة وأي وقت أنا لمّا تقوم ف راسي ما بيفرقش معايا حد أنا ممكن أطلّعك، ونزّلك، وفرجك وممكن أوقعك أو اخطفك أو احرجك