محمد سعفان يهنئ وزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء 

جدة - نرمين السيد - هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء. بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء





كما تقدم بأخلص التهانى لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة فى تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال. وقال وزير القوى العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصرى بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالى النفيس". وأعرب سعفان، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد فى الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصرى ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

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