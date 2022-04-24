عاجل- 5403 فرص عمل برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الوظائف التى تم توفيرها بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرى أبريل ومايو 2022.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير "حياة كريمة" لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأضاف الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 15 محافظة هى: "القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، والغربية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، وأسيوط، وقنا، والمنوفية، وسوهاج، والجيزة، والبحر الأحمر".

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 20 أخصائى جودة، و2 مدير منطقة براتب 5 آلاف جنيه، و120 فنى إنتاج براتب يصل لـ4500 جنيه، و2 محاسب، و800 فرد أمن، و45 مراقب كاميرات.

وتابع الوزير قائلا: "إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى 12 مشرف جودة، ومحاسب، ومشرف إنتاج، وأخصائى موارد بشرية، و3 فنى كنترول، و77 عامل إنتاج، و75 عامل سنجر، و45 عامل أورليه، و55 عامل أوفر، و50 مساعد ماكينات، و40 عامل تعبئة وتغليف، و32 عامل تفصيل، و10 عامل فرز، و5 عمال مخزن.

وفى المنوفية مطلوب 4 أمن صناعى، و4 فنى تشغيل، و2 كيميائى، و2 مهندس صيانة، و2 فنى صيانة، و51 عامل إنتاج، و150 خياط، و100 مساعد، و50 عامل مكواة، و50 عامل قص، و50 عامل تعبئة، و50 عامل جودة، و4 فرد أمن، وفنى تشغيل مكبس، وفنى كهرباء، وعاملة خدمات.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 28 مدرس جميع التخصصات، و100 أخصائى خدمات مالية فردى وجماعى، ومسؤول شؤون عاملين، و2 مهندس مكتب فنى، و10 موزع، و10 مراسل، و5 مدخل بيانات، وموظفة إدارية، وممرضة، ومساعد تمريض، و100 مندوب بيع، و3 بائعين، و5 عمال فرز، و10 عمال خياطة، و18 عامل تعبئة وتغليف، و25 عامل أوفر، و10 عامل أورلية، و15 عامل سنجر، و10 عمال تطريز، و35 عامل تفصيل وحياكة، و5 عمال مخازن، وعامل مصعد، وسائق، و5 مشرف ماكينات، و10 عمال إنتاج، و2 عامل مكواة، و10 عامل نسيج، و2 عامل تقطيع، و2 فنى لحام، و2 فنى تشطيب، و2 مساعد، و2 فرد أمن، وخدمات معاونة.

وفى السويس وبورسعيد ودمياط مطلوب: 2 مهندس إنتاج، و2 مهندس جودة، و100 عامل إنتاج، و50 مساعد فنى ألومنيوم، و30 عامل عادى، و2 فرد أمن، و2 عامل نظافة.

وفى قنا 275 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها: كيميائى، وشؤون قانونية، وشؤون إدارية، وأمين مخزن، وسائقين درجة أولى وثانية، وفنيين تشغيل ماكينات وكهرباء.

كما تم توفير فرص عمل بأسيوط وسوهاج تمثلت فى: 500 وسيط تأمينى ومسؤول تمويل، ومدير حسابات، ومساعد مدير حسابات، ومساعد مدير إدارة، ومساعد تكنولوجيا معلومات، ومدخلة بيانات، ومدير أرشيف، ومساعد مدير أرشيف، ومدخلة بيانات أرشيف، و3 مفتش مدنى، و3 مشرف مدنى، ومساح طبوغرافى، و3 منسق مراقبة جودة، وأخصائى تنمية مستدامة، ومشرف تدريب وسلامة، ومشرف أمن وسلامة، ومساعدة اجتماعية، و2 منسق لوجستيات، و2 أخصائى توظيف، وسكرتيرة.

وفى الإسماعيلية والفيوم مطلوب: 4 مهندس كهرباء، و4 مهندس ميكانيكا، ومدير مالى، ومحاسب، و2 مندوب مبيعات، و2 خدمة عملاء، و3 مراقب جودة، و25 عامل فرز، وكاشير.

أما فى الجيزة الوظائف المتوفرة هى: 4 مهندس إنتاج، و3 مهندس جودة، و420 عامل إنتاج، و20 فنى صيانة ماكينات، و10 طباخ، و50 عامل نظافة.

أما الشرقية فقد وفرت العديد من الفرص منها: مهندس مكتب فنى، ومهندس ميكانيكى، ومهندس جودة، ومدير تركيبات، و2 أخصائى مبيعات معرض، و2 أخصائى نظم معلومات، و14 مندوب مبيعات، و8 مدخل بيانات، و70 منسقة ميدانية، و468 عامل إنتاج، و2 أمين مخزن، وفنى مراقبة جودة، و11 عامل خياطة وسنجر واوفر، و6 عامل تشطيب، و2 عامل جودة تفصيل، و2 مساعد قص، و3 فنى كهرباء كنترول، و10 مساعد إنتاج، و5 عمال تحميل، و2 فنى تركيبات، و40 فنى نسيج، و6 سائق درجة ثالثة، و12 سائق كلارك، و5 فنى كهرباء، وفرد أمن، و41 عامل خدمات، و20 فنى صيانة، و50 عامل جودة، وعامل دهان، و3 عامل لحام، وفنى برادة، وخراط، و2 فنى حجار، وفلز تناية، وفنى مكابس، و5 عامل مناولة، و2 سمكرى أثاث.