محافظ البحر الأحمر يزور الكنائس الثلاثة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - قدم عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء محيى سلامة، التهنئة للإخوة المسيحين فى احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث حرص على زيارة الكنائس الثلاثة (الأرثوذكسية - الإنجيلية - الكاثوليكية).





استقبل المحافظ والوفد المرافق له، نيافة الأنبا ايلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، والأب يؤانس راعى كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير عزمى راعى الكنيسة الانجيلية.

أعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته البالغة بحضوره لتهنئة الإخوة المسيحين، مؤكداً على روابط المحبة والاخاء وأن شعب مصر شعب واحد ولن يفرقه أى عدو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدماً خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى مسيحيى مصر عامة وأقباط البحر الأحمر خاصة.

أشار المحافظ إلى أن أعياد المصريين تؤكد على قيم المحبة والرحمة والتسامح، التى يتعين أن تسود العالم، لافتاً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ذكرها الله سبحانه وتعالى بالاسم من جميع دول العالم فى جميع الأديان السماوية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، على أن المصريين نبتوا فى أرض واحدة ووقفوا متوحدين يد واحدة مسلمين ومسيحين أمام كل الغزاة، لافتاً إلى أن مصر ستظل نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب ستظل مصر فى المقدمة دائما، كما قدم الشكر والتقدير لشهداء الوطن من أبناءها المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة والذين تصدوا بأرواحهم للإرهاب الأسود لرفعة وسلامة مصر.

وشهدت الكنائس توافد مئات من المسيحيين بمدينة الغردقة، للاحتفال بعيد القيامة، فى ظل أجواء من الفرحة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبادل الجميع التهانى مع بعضهم البعض.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ، على أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيدى (القيامة المجيد، وعيد شم النسيم)، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والمستشار العسكرى للمحافظة العميد عبد المنعم رياض، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.