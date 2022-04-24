/693862/تعرف-على-موعد-مباراة-المصري-البورسعيدي-ضد-نهضة-البركان-فى-ربع-النهائي-من-كأس-الكونفيدرالية

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته الليلة أمام نظيره نهضة البركان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان، عبر قنوات beIN Sports HD 4.

الجدير بالذكر أن فريق نهضة بركان تأهل في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حل المصري وصيفا للمجموعة الثالثة، وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن صدام مرتقب بينهما.

ومن المقرر أن من مواجهة المصري ونهضة بركان سيواجه الفائز من بيراميدز ومازيمبي في الدور نصف النهائي من البطولة.

فيما جاءت في التصنيف الأول من بطولة الكونفدرالية المجموعات الأربع وهم الأهلى طرابلس الليبي، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيى، مازيمبى الكونغولى ونهضة بركان المغربي.

المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.

وبهذا الفوز يرفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة الثالثة عشر، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز. طالع التفاصيل من هنا.

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.