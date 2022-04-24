برشلونة ضيفاً ثقيلاً على رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني

/693860/برشلونة-ضيفا-ثقيلا-على-رايو-فاليكانو-فى-الدوري-الإسباني

يلتقي فريق برشلونة اليوم الأحد، نظيره رايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو عبر قنوات beIN Sports HD 1

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.