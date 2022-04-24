/693859/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-إيفرتون-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً،على ملعب "آنفيلد"، فى ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا. سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا. كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا. دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا. ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا. إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا. هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا. كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا. ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا. ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف. رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف. تشكيل ليفربول ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنول خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز تشكيل مانشستر يونايتد فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش خط الهجوم: راشفورد ويحتل فريق ليفربول المركز الأول برصيد 76 نقطة، ويأتي مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 74 نقصة، ويتبقي له مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقصة

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