مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض تشيلسي ضد وست هام يونايتد، والتي من المرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض فريق بيرنلي ضد وولفرهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض برايتون ضد ساوثهامتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium
يخوض ليفربول ضد إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
يخوض فريق برشلونة ضد نظيره رايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية
يخوض مازيمبي ضد بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.
يخوض الأهلي طرابلس ضد الاتحاد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.
يخوض فريق نهضة بركان ضد المصري البورسعيدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 صباحاً.
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