نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر الداخلية تحدد موعد قرعة الحج عبر رابط hij.moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر بعد أن أعلنت وزارة الداخلية موعد قرعة الحج 2022، وقد أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن بدء تلقي طلبات الراغبين في آداء مناسك الحج لهذا العام 1443\2022، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة لحجاج القرعة في مصر، ومن المقرر أن يتم تلقي طلبات الراغبين من خلال مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن المختلفة، وكذلك أتاحت الوزارة رابط للتسجيل الإلكتروني عبر رابط الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية hij.moi.gov.eg .

وكما هو مقرر ومعروف سيتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وبناءً على الجدول الزمني والذي سيعلن من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية لاحقاً، كما وجب التنبيه على ضرورة توفر الشروط المطلوبة في المتقدم، وسوف نذكر لكم هذه الشروط بالتفصيل عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني المتميز، كما سنترك لكم رابط التسجيل في قرعة الحج 2022 في مصر وطريقة التسجيل.

موعد تقديم حج القرعة 2022 في مصر

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة للعام 1443\2022 ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 24\04\2022 ويستمر التسجيل والتقديم حتى يوم الجمعة الموافق 06\05\2022، ومن المقرر أن يتم التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة، أو من خلال التقديم الإلكتروني عبر رابط الإدارة العامة للشؤون الإدارية hij.moi.gov.eg عبر شبكة الإنترنت.

شروط وإجراءات حج القرعة عبر بوابة الحج المصرية 2022

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. السن بالنسبة للرجال لا يقل عن 25 عام وحتى أقل من 65. السيدات أقل من 45 عام يشترط وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن 18 عام وحتى أقل من 65 عام. تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً من خلال مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال موقع الإدارة العامة للشؤون الإدارية دون التقيد بمحل الإقامة. أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (02 – 27983000) وفقاً لبيانات الرقم القومي. يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية. التسجيل في الموعد المحدد ولا يقبل أي طلبات خارج هذا الموعد. اختيار الجهة التي يرغب الحج منها (قرعة، سياحة، تضامن). التسجيل والتقديم يكون لمرة واحدة فقط لأي جهة من الجهات المنظمة للحج. تعبئة النموذج الموجود في مراكز وأقسام الشرطة بدقة شديدة مع ضرورة أن يوقع مقدم الطلب بنفسه على الطلب. تلقي جرعتي التحصين ضد فيروس كورونا جرعتين على الأقل للقاحات المعتمدة دولياً. تقديم صورة من شهادة تلقي التطعيم للإدارة العامة للشؤون الإدارية. كامل الأهلية القانونية لأداء مناسك الحج.

رابط التسجيل في قرعة الحج 2022

يتم التسجيل في حج القرعة 2022 إلكترونياً عن طريق رابط الإدارة العامة للشؤون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية المصرية. ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “تسجيل طلب حج قرعة انترنت”. تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات والنقر على تقديم.