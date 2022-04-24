نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم حج القرعة 2022 وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg البوابة الموحدة (الشروط – الأوراق) في المقال التالي
تقديم حج القرعة 2022 وزارة الداخلية التي فتحت البوابة الموحدة لوزارة الداخلية المصرية باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في زيارة بيت الله الحرام للعام الجاري 2022-1443 بالتسجيل الإلكتروني والحصول على نموذج طلب التسجيل من المديرية الأمنية الموجودة في المحافظات، على أن يتم اتباع شروط التسجيل المطلوبة من الجهات المصرية وأيضا من الجهة السعودية.
تقديم حج القرعة 2022 وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg البوابة الموحدة (الشروط – الأوراق)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية التي وافقت على السفر إلى الأراضي السعودية وفق الشروط التي سمحت فيها بالسفر بأعداد غير محدودة وفق شروط يجب الالتزام بها، ويقوم المتقدم للحج الالتزام بالشروط الخاصة بالتقديم والتسجيل في مصر وأيضا في المملكة والسداد على الأقساط المطلوبة التي تقرها له الوزارة عند القبول.
موعد فتح باب التسجيل في الحج
- فتح باب التسجيل في حج القرعة يبدأ من 24 أبريل 2022.
- ينتهي التسجيل في بوابة وزارة الداخلية الموحدة في الجمعة 6 مايو 2022.
- يتم عمل قرعة علنية للقبول بالحج ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين.
- على المقبول التوجه إلى البوابة الموحدة للتأكد من القبول.
- يقوم باتباع الخطوات اللازمة للسداد الإلكتروني وتحديد تأشيرة السفر وكافة الإجراءات.
|شروط المملكة العربية السعودية في استقبال الحجاج
|شروط الحج حسب وزارة الداخلية
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كيفية التقديم في قرعة الحج 2022 بوزارة الداخلية المصرية
- يتوجه طالب الحج إلى المراكز الشرطية المنتشرة بكافة المديريات للحصول على استمارة مطبوعة بطلب الحج.
- يقوم بالتسجيل الإلكتروني على رابط الإدارة العامة للشؤون الإدارية في بوابة الداخلية المصرية لتسجيل حج القرعة 2022.
- يتم تسجيل الدخول كمستخدم.
- يجب الإقرار بالمعايير المطلوبة عند التسجيل.
- يقوم بتسجيل الرقم القومي والبيانات المطلوبة.
- الاتصال على رقم الخدمة الصوتية المخصصة لذلك (27983000 – 02).
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