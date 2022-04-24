تقديم حج القرعة 2022 وزارة الداخلية التي فتحت البوابة الموحدة لوزارة الداخلية المصرية باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في زيارة بيت الله الحرام للعام الجاري 2022-1443 بالتسجيل الإلكتروني والحصول على نموذج طلب التسجيل من المديرية الأمنية الموجودة في المحافظات، على أن يتم اتباع شروط التسجيل المطلوبة من الجهات المصرية وأيضا من الجهة السعودية.

تقديم حج القرعة 2022 وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg البوابة الموحدة (الشروط – الأوراق)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية التي وافقت على السفر إلى الأراضي السعودية وفق الشروط التي سمحت فيها بالسفر بأعداد غير محدودة وفق شروط يجب الالتزام بها، ويقوم المتقدم للحج الالتزام بالشروط الخاصة بالتقديم والتسجيل في مصر وأيضا في المملكة والسداد على الأقساط المطلوبة التي تقرها له الوزارة عند القبول.

موعد فتح باب التسجيل في الحج

فتح باب التسجيل في حج القرعة يبدأ من 24 أبريل 2022.

ينتهي التسجيل في بوابة وزارة الداخلية الموحدة في الجمعة 6 مايو 2022.

يتم عمل قرعة علنية للقبول بالحج ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين.

على المقبول التوجه إلى البوابة الموحدة للتأكد من القبول.

يقوم باتباع الخطوات اللازمة للسداد الإلكتروني وتحديد تأشيرة السفر وكافة الإجراءات.

شروط المملكة العربية السعودية في استقبال الحجاج شروط الحج حسب وزارة الداخلية أعلنت المملكة رفع التقيد بالأعداد من المتقدمين وذلك بعد التأكد من السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

شددت المملكة عبر وزارة الحج والعمرة على أن يقوم المتقدمين بالحصول على اللقاحات الثلاثة المعتمدة لديها والحصول على شهادة بذلك.

يتم عمل مسحة قبل السفر مباشرة للتأكد من الخلو من الفيروس وأنه ليس ناقل له.

يجب التسجيل قبل القدوم للمملكة بيومين في منصة أبشر.

الالتزام التام بالتباعد الاجتماعي وقوانين المملكة وغلا يتعرض المخالفين للترحيل والحرمان. يجب أن يكون المسافر لم يقم بالحج من قبل.

يتم الحصول على استمارة مطبوعة بطلب الحج، ورقيا، من المراكز والمديريات الأمنية.

يجب خلو السجل الجنائي والوفاء بكافة المديونيات المالية للدولة للسماح بالسفر.

يتم التسجيل الإلكتروني عبر رابط وزارة الداخلية.

كيفية التقديم في قرعة الحج 2022 بوزارة الداخلية المصرية