تسجيل قرعة الحج hij.moi.gov.eg بوزارة الداخلية المصرية التي أعلنت عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لحج القرعة للعام الجديد 2022-1443، وذلك بعد موافقة الجهات السعودية على فتح التصاريح لدخول المملكة بالأعداد الغير مقيدة لأداء فريضة الحج للعام الجديد، ويكون على الراغبين في السفر للمملكة هذا العام الالتزام بالمعايير والشروط الخاصة بالتقديم والتسجيل وأيضا المعايير العامة والإجراءات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، والتعرف عليها جميعا وأيضا الأسعار المبدئية لحج القرعة هذا العام.

تسجيل قرعة الحج hij.moi.gov.eg وزارة الداخلية المصرية 2022 فتح باب التسجيل مع الشروط

قامت وزارة الداخلية المصرية بفتح باب التسجيل الإلكتروني في حج القرعة للعام الجديد بعد الاتفاق مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعدية والتعرف على المعايير العامة للسفر إلى الأراضي السعودية هذا العام والإجراءات والتدابير الواجب اتباعها عند السفر هنالك، كما تم تحديد السعر المبدئي للسفر وأداء الفريضة هذا العام، ويكون على المتقدم لحج القرعة التعرف على المعايير المنظمة له هذا العام قبل التقدم إليه.

المعايير المطلوبة للحج من وزارة الحج والعمرة السعودية

يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج ابدا، ويتم التأكد من ذلك من هيئة الجوازات المصرية.

يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وحتى 65 عام.

يتم قبول السيدات للحج من عمر 45 عام مع شرط وجود محرم أو الحصول على موافقة منه للسفر في الصحبة الآمنة.

يجب أن يكون سليم الصحة ويتم الحصول على شهادة صحية معتمدة من أحد المراكز الصحية المعتمدة.

لابد من الحصول على شهادة تفيد بالحصول على لقاحات فيروس كرونا المعتمدة لدى المملكة قبل الشروع في تقديم الطلب.

موعد فتح باب التسجيل في الحج

بداية تقديم طلب الحج اخر موعد لتلقي الطلبات الأحد 24 أبريل 2022 – 23 رمضان 1443 يستمر التقديم لأسبوع وحتى الجمعة 6 مايو 2022.

كيفية التقديم على حج القرعة