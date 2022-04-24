عاجل.. وزير التعليم يحذر من مافيا الثانوية العامة ويوجه نصيحة للطلاب

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة نصائح إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بخصوص من يعرض عليهم نماذج أسئلة ونماذج لكراسة المفاهيم.





واعتمدت الوزارة هذه النماذج كبديل للكتاب الورقى والتابلت بامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 26 يونيو المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يتم السماح بدخول أى شيء اللجنة مع طلاب الثانوية العامة هذا العام وسوف يتم تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة وليس قبل ذلك حتى نحقق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

وحذر الوزير من مافيا الثانوية العامة التى اختصت بطباعة كتب مزورة وملازم ومخابئ الموبايلات وتهكير التابلت وإدارة التليجرام للغش، قائلا: على الطالب استخدام الثمانية أسابيع القادمة فى المذاكرة وفهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين لأى شيء ولا يستمعوا لهذه المافيا التى تبحث عن مصالحها على حساب التعلم.