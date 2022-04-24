/693857/مصرع-واصابة-3-أشخاص-بحادث-انقلاب-سيارة-بالشرقية

شهد مساء أمس السبت حادث مأساوي تسبب قي مصرع سيدة واصابة زوجها وطفلتهما بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي اتجاه مدينة العبور.

دوت الخليج هذا وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة. مصرع واصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالشرقية وقامت الأجهزة الأمنية بالشرقية بتلقي إخطارًا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي، اتجاه مدينة العبور، بدائرة مدينة العاشر من رمضان. وبالإنتقال والفحص لمكان الحادث تبين مصرع "ولاء س ع"، وإصابة زوجها "محمد ف م"، وطفلتهما تمارا، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد. وعلى الفور نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس ويتم الان تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

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