/693851/مسلسل-راجعين-يا-هوى-الحلقة-22-خالد-النبوي-يعترف-لعائلته-بكونه-مديون-وينقذ-شقيقة-هنا-شيحة-من-الابتزاز

شهدت الحلقة 22 من مسلسل راجعين يا هوى أحداث مثيرة حيث نجح بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره خالد النبوي في إنقاذ شقيقة هنا شيحة الصغرى من ورطة الابتزاز الخاصة بالصورة غير الأخلاقية التي تعرضت لها من شاب يمتلك محلًا للهواتف المحمولة.

دوت الخليج

خالد النبوي يجتمع بعائلته

وطلب من الجميع الحضور في اليوم الثاني في العاشرة صباحا، وعندما التقوا به صارحهم بليغ بأنه مديون بمبلغ ٥ مليون دولار وأن من مديون لهم قرروا أن يتخلصوا منه ومن عائلته إن لم يدفع، واعتقدوا جميعا أنه يكذب ويخذعهم ليحصل علي الفلوس.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

يغنى المطرب مدحت صالح تتر البداية والنهاية للمسلسل والأغنية بعنوان "حنيت لـ البيت" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى

يتم عرضه عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35، تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.