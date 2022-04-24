/693850/عملت-اول-فيلم-عن-الإرهاب-وأشرف-زكي-قالي-انتي-تاريخ-تصريحات-نادية-الجندي-في-كلام-الناس

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر وذلك في حلقة 22 من شهر رمضان الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات نادية الجندي في كلام الناس

فجرت الفنانة نادية الجندي مجموعة تصريحات جريئة خلال البرنامج أهمها سبب غيابها عن الساحة الفنية، وعن اعمالها الفنية المختلفة وأزماتها مع التمثيل، وإصابات تعرضت لها خلال مسيرتها المهنية، إليكم أبرز تلك التصريحات.

تصريحات نادية الجندي مع ياسمين عز

- ريا وسكينة كان دور شيطاني جدا وخوفت يأثر على نجوميتي.

- السينما المصرية حصل فيها نوع من التحول بقت تجارية أو كوميدية.

- أشرف زكي قالي انتي أفلام وتاريخ متخليش أزمة تهزمك.

-فيلم الرغبة حصل على 12 جايزة وهيسجل في تاريخ السينما المصرية.

- أما عملت فيلم الارهاب مكنش لسة بدأ في مصر كان أول فيلم اتعمل في الارهاب وكان خطر عليا .

- عملت فيلم عن الارهاب قبل عادل إمام.

- أعمال نادية الجندي بتحقق نسب مشاهدة كأنها لسة معروضة زي النهاردة.

- يوم أما أنزل في عمل لازم يكون ليه قيمة وفيه حاجة جديدة.

- جمهوري بيحبني ومتابعني ومشتقلي وبيشجعني

-مفيش كتاب تقال زي زمان بقى في استسهال انا أعمالي كان بيتكبلها السيناريو 4 أو 6 مرات.

- كل حياتي بقعد أركز اي الجديد اللي ممكن أقدمه للناس.

- أنا أكتر واحدة اكتشفت وجوه جديدة بداية من أحمد زكي لـ ياسر جلال.

- فخورة بياسر جلال في الاختيار 3 الدور عمله بإتقان جميل أنا فخورة بيه.

-الي حربوني موصولوش لحاجة وبعد كل عمل بينجح كنت بنسى الصعب.

أبرز المعلومات حول نادية الجندي

نادية الجندي فنانة مصرية شهيرة، بدأت مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 64 عامًا، نشأت نادية الجندي في عائلة من الطبقة المتوسطة، لأب يعمل في المقاولة وإنشاء المباني، وكان أبيها عبد السلام الجندي أحد أعلام حزب الوفد قبل ثورة 1952م.

حصلت على جائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا، وكان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959.