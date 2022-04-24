بمشاركة 500 أسرة.. محافظة شمال سيناء تقيم حفل إفطار للسيناوية بالمدينة الشبابية بالعريش (صور)

في أجواء تسودها المودة وترمز إلى كافة أوجه التماسك الإجتماعي، نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الليلة، حفل افطار جماعى "للاسرة السيناوية"،بالمدينة الشبابية بالعريش، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ، في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد محافظ شمال سيناء، علي قرابة 500 أسرة سيناوية في حفل الافطار الجماعي بالمدينة الشبابية بالعريش، وهو تقليد سنوي بحرص خلاله على مشاركة الأسر السيناوية في هذا اليوم تأكيدا على وحدة وتماسك المجتمع السيناوي تحت رعاية الدولة المصرية.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية والدولة بسيناء ومواطنيها ،مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة والكاملة على أرض سيناء ، وتقديم الخدمات الأساسية والحيوية لكافة المواطنين في سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

زأشار المحافظ خلال حفل افطار الأسرة السيناوية ، إلى افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي، حيث جري افتتاح مسجد العاطي الوهاب بالعريش،و سيتم غدا الأحد إفتتاح افتتاح المعهد الأزهرى فى قرية سلمانة ببئر العبد ، ووضع حجر الأساس لاقامة المدرسة الفكرية ومسجد الصفا ببئر العبد .

لفت المحافظ الي انه يوم الاثنين القادم سيتم افتتاح مجمع الصناعات الحرفية فى المساعيد بالعريش ، وكذا وضع حجر الأساس لاقامة اسكان الريسة الجديد الذى يضم عدد 6 عمارات ،

وتابع المحافظ :أنه تتواصل الاحتفالات يوم الثلاثاء القادم بمركز ومدينة نخل فى وسط سيناء ، حيث يتم افتتاح مدرسة نخل الصناعية ، وكذا افتتاح سد البارد بوسط سيناء ، بالاضافة الى توزيع عدد 50 منزلا بدويا فى نخل القديمة وتجمع الشياحة بوسط سيناء ، وكذا توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء على المستحقين .