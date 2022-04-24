/693856/طلب-إحاطة-بشأن-عجز-مستشفى-دار-الولادة-الماترنتيه-عن-توفير-رواتب-الأطباء-والممرضات-والعاملين-بالاسكندرية

أعلنت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب ‘حاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وموجه لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن عجز مستشفى دار الولادة الماترنتيه عن توفير رواتب الأطباء والممرضات والعاملين بالإسكندرية.

دوت الخليج ويأتي ذلك عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وجاء في طلب الاحاطة سبب التقدم به وهو عجز مستشفى دار الولادة الماترنتيه عن توفير رواتب الأطباء والممرضات والعاملين بالإسكندرية". طلب إحاطة بشأن عجز مستشفى دار الولادة الماترنتيه عن توفير رواتب الأطباء والممرضات والعاملين بالاسكندرية وذلك استنادًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2017 بشأن دمج مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، الأمر الذي أدي انهيار الخدمات الصحية، وتوقفت عمليات التطوير سواء فى البنية الأساسية أو الأجهزة الطبية والموارد البشرية، ونتيجة لعدم توافر أطباء تخدير والأخصائيين بالعدد الكافي أدى إلى إنخفاض معدلات العمل بالمستشفى، ويؤثر على دخلها.

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