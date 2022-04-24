مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 22.. منافس آسر ياسين يرسل له أغنية البخت

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عرضت الحلقة 22 من مسلسل سوتس بالعربي، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة والمتداولة عبر السوشيال ميديا، لذا دوت الخليج لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 22

تمحورت الحلقة 22 من مسلسل سوتس بالعربي، حول استعانة قدري الزيات المحامي المنافس لزين ثابت -آسر ياسين- بأغنية البخت لويجز التي طرحت قبل بداية الموسم الرمضاني الحالي بفترة قليلة للحديث عن خيبته العاطفية، كما شهدت الحلقة ظهور العديد من الأحداث التي وقعت في الماضي نتيجة بحث فريدة وزين في ماضي شريكها شريف زيدان الذي يحاول السيطرة على الشركة مكان صبا مبارك.

وخلال البحث في الماضي وجد آدم منصور -أحمد داود- موظفة تم رفدها في السابق بسبب حب قدري لها، واتهامها له بالتحرش والمضايقة، وحصل على موعد معها ليشاهدهما قدري في نفس المكان ما يدل على مراقبته لها حتى بعد تركها للعمل معهم.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

يُعرض مسلسل سوتس بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

والمسلسل مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 21

بدأت الحلقة 21 من مسلسل سوتس بالعربي، بمحاولات المحامي آدم منصور -أحمد داود- إنقاذ زين ثابت -آسر ياسين- من الشطب من نقابة المحامين بسبب اتهامه بإخفاء تقرير مهم في إحدى القضايا القديمة له وهي القضية التي قد تتسبب في إغلاق مكتب المحاماة.