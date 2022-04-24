/693854/ظلمه-كيروش-واداءه-احترافي-مع-تشيلسي-ميدو-يشيد-بأداء-النني-مع-أرسنال
اشاد أحمد حسام ميدو باداء اللاعب المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي ولاعب متنخب مصر الحالي محمد النني ، معقبا انه يقوم باداء رائع وممسز وذلك خلال مبارتيه السابقتين مع تشيلي واليونايتد.
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وتابع ميدو خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع على فضائية على قناة المحورأن اللعب محمد النني قد ظهر بشكل أكثر من رائع في اخر مبارتين مع أرسنال بالدوري الانجليزي، الامر الذي يثبن أن مدرب مصر السابق كارولس كيروش، ظلم النني بطريقة لعب قيدت امكانياته.
ظلمه كيروش واداءه احترافي مع تشيلسي.. ميدو يشيد بأداء النني مع أرسنال
وأضاف أحمد حسام ميدو أنه على الرغممن عدم مشاركة اللاعب محمد النني في كثير من المباريات، وجلوسه على دكة الاحتياطي، إلى أن مدرب الأرسنال أرتيتا فخور به وبأدءه الاحترافي.
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