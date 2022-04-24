/693853/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-22-هاني-سلامة-يواصل-البحث-عن-قاتل-نور-وشريف-لانقاذ-ادوارد

مسلسل ملفة سري الحلقة 22، بدأ بالمستشار يحيى “هاني سلامة” الذي يذهب لمنزل صديقة نور مع صديقه "نور محمود"، وعندما تراه ريم تصرخ وتهدده بقتل نفسها اذ لم يخرج من المنزل فسرعان ما يخرج الثنائي دون توضيح ما السبب ولماذا فعلت ذلك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 22

يذهب يحيي وعمرو للبحث عن الصياد وأثناء بحثهم يلاحظ يحيي وجود امرأة تجري منهم عندما شاهدتهم في المنطقة، فبدأ بالتحري عنها وقام باستدعاء زوجها لمعرفة مدى صلته بالقضية لكنه يؤكد بانه لا يعرف شيء.

يأتي لعمرو اتصال هاتفي يخبره أن هناك صفقة ستنفذ في عزبة شريف المالكي فيذهب ليلا مع يحيي وينتظره يحيي في الخارج وأثناء ذلك يرى أن نفس الشخص الذي حققوا معه صباحا يهرب مع زوجته على تروسكل. .

عمرو يواصل التحقيق في قضية القتل

يستدعي عمرو هذا الشخص للمرة الثانية مع زوجته وأثناء التحقيق يكتشف أن زوجته ترتدي نفس خاتم نور، ويروي الرجل تفاصيل الحديث فيقول بأنه رأي حادث القتل ورأي القاتل وقام بتسجل رقم السيارة، مشيرا إلى أنه زوجته أخذت شنطة القتيلة وارتدت خاتمها.

وأكد الرجل بانه من قام بإخفاء المسدسان ليطلب منه يحيي أن يسلمه المسدسان حتى يثبت صحة كلامه، ثم ذهبوا جميعا للمكان الذي خبأ به المسدسات وبمجرد وصولهم تعرض الرجل للقتل من قبل مجهولين.

نهاية مسلسل ملف سري الحلقة 22

ينتقل المشهد لـ هارون المالكي "محسن محيي الدين" الذي يذهب لأخيه حسين "إيهاب فهمي" ويكشف أمام زوجته وابنه أنه يمتلك ملايين الجنيهات، فتُصدم زوجته وتترك المنزل.

وتنتهي الحلقة باعتراف حسين لـ هارون بأن يوسف المالكي قد سرق خزنته بما فيها من بضاعة ناجي "أحمد الرافعي وسرعان ما يدخل ناجي يهددهم إن لم يأتوا بالبضاعة سيكون هناك حديث آخر.

تفاصيل مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.