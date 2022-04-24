/693852/محسسني-إنه-قريب-انفانتينو-رد-ناري-من-ميدو-على-تصريحات-فرج-عامر-بشأن-ماتش-مصر-والسنغال
علق أحمد حسام ميدو على ما يقوم به المهندش فرج عامر رئيس سموحة السابق، من نشر تويتات وبوستات حول مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022،والتي تفيد معرفته التامة والمؤكده بان ماتش مصر والسنغال سوف يعاد.
دوت الخليج
وتابع ميدو خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع على فضائية على قناة المحور ان المهندس فرج عامر محسسني إنه قريب إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد ما كتب إن ماتش مصر والسنغال هيتعاد.
محسسني إنه قريب انفانتينو.. رد ناري من ميدو على تصريحات فرج عامر بشأن ماتش مصر والسنغال
وتابع أحمد حيام ميدو:” كلام اعادة المبارة ليس له اي اساس من الصحة الماتش مش هيتعاد يا جماعة ولو في عقوبات هيكون تغريم السنغال بس.
واستطرد احمد حسام ميدو:” مش عايزين ندي أمل للناس في اعادة ماتش ماتش مصر والسنغال، معقبا/: يا جماعة الماتش مش هيتعاد انسو القصة دي خالص”.
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