/693849/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-22-محمد-الشرنوبي-يخسر-عمله-بسبب-نيللي-كريم

انطلق عرض مسلسل فاتن أمل عبر حربي الحلقة 22 بطولة نيللي كريم وشريف سلامة على قناة Cbc الفضائية محدثًا ضجة عارمة ومثيرًا جدلًا واسعًا.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22.

نيللي كريم تتعرف على هوية العصابة

وصلت فاتن إلى صاحب الرشوة، واتضح أنه صديق شفيع وأن ابنه متورط في جريمة وحتى لا يتم سجنه كان يريد توكيل سيارة بتاريخ قديم وطلب من الشخص الذي أرسل لها المال وكان يهددها، ولكن لأنها رفضت تنفيذ طلبتهم، تشاجرت فاتن معهم وأعطتهم المال.

التحقيق مع محمد الشرنوبي

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل فاتن أمل حربى، التحقيق مع الشيخ يحيى -محمد الشرنوبى- من قبل إدارة الجمعية الإسلامية ولجنة الفتوى بسبب خطبة الجمعة التي تحدث فيها عن قضية فاتن -نيللي كريم- وقررت إدارة الجمعية إنهاء التعاقد معه بسبب ما تناوله في خطبة الجمعة.

رفع قضية ازدراء أديان ضد نيللي كريم

جلس الشيخ عبد العظيم مع سيف -شريف سلامة- ، وطلب منه أن يقوم برفع قضية ازدراء أديان على طليقته فاتن، ولكنه رفض لأنها تصلي وتعلم أولادها القرآن.

خيرت والدة محمد الشرنوبي بينها وبين فاتن وذلك بعد أن تسببت له في خسارة عمله لتنتهي بذلك أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 22.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

تجسد نيللي كريم بطلة العمل الدرامي، دور السيدة التي تعرضت إلى الظلم من زوجها، وتبدأ رحلتها مع القانون لتسترد حقوقها وحقوق أبنائها ولكنها تدخل في العديد من المشكلات والقضايا التي تقع على عاتق المرأة المنفصلة، وتجد أن القانون غير منصف لحقوق.

تغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".