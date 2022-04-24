/693846/حقنا-سيد-عبد-الحفيظ-مصرين-على-حكام-اجانب-بلقاءتنا-القادمة-بالدوري

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن خروج صن داونز من دوري أبطال إفريقيا من مفاجأة البطولة الإفريقية، لافتا الى انا فريق نادي بترو اتليتكو ايضا من الفرق الجيدة دات التفكير الجيد .

دوت الخليج وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي اتقديم الاعلامي احمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، منوها الى صعوبة مباريات دوري الأبطال. وأكمل سيد عبد الحفيظ: "النادي الأهلي يهتم بكافة التفاصيل الصغيرة في كرة القدم ومنها الاهتمام بالضربات الثابتة.. كما أضياع صربات الجزاء واردة بكرة القدم مثلما فعل اللاعب علي معلول، وعمرو السولية” . «حقنا» سيد عبد الحفيظ: مصرين على حكام اجانب بلقاءتنا القادمة بالدوري وتابع سيد عبد الحفيظ:” ان الشناوي لديه حالة تركيز عالية جدا.. وليده طاقة ايجابية مستمرة، منوها ان الفريق باجمعه يلعب بتركيز شديد”. واستطرد سيد عبد الحفيظ:” ان مباريات الاهلي في الدوري مع طلائع الجيش وسيراميكا كيلوباترا، وسيكون هناك حكام اجانب لادارة الماتش وهذا حقنا ومتاح لنا استخدامه في اللائحة”.

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