/693845/وزير-التعليم-تم-استغلال-التابلت-في-الغش-والامتحانات-ستكون-ورقية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم الفني، ان المؤتمر لذي تم القيام به من قبل الواورة لاقى استحسان كبير من قبل اولياء الامور لما كان فيها من أمور مريحة بالنسبة للمعنيين بالامر.
وزير التعليم: تأجيل الامتحانات أسبوعين.. ونظام الثانوية الجديد لاقى قبول الرأي العام
وتابع وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب، انه تم الاعلان عن تأجيل بدأ الامتحان اسبوعين علشان يقدروا يحضروا، اي بعد شهريم من الان، بالاضافة الى رض جداول كافة الطالب، مشيرا اللى ان فكرة الاوبن بوك هي المثار عليها الجدل الان.
وزير التعليم: تم استغلال التابلت في الغش والامتحانات ستكون ورقية
أوضح دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن امتحان الثانوية العامة، سوف يكون ورقي والتصحيح الإلكتروني بالكامل عن طريق البابلي شيت كما ان الأسئلة ستكون اختيار من متعدد وليس فيها مقالي .
وتابع ان التابلت تم استغلاله في الغش، وهو ما يحتم ان الامتحانات سوف تكون ورقية.
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