/693834/فريدة-الشوباشي-أعلنت-إسلامي-وأهلي-قاطعوني

تحدث الكاتبة الصحفية والنائبة فريدة الشوباشي عن تفاصيل قصة دخولها للإسلام ومناقشة قانون في المجلس يمنع ارتداء النقاب.

وقالت الكاتب الصحفية ، خلال حوار ببرنامج " سابع سما"، علي فضائية " النهار "، مع الاعلامية رغدة شلهوب ، محدش من أهلي كان يعرف موضوع اعتناقي لدين الاسلام وأول تصريح بدخول الاسلام كان من خلال أحد الجرائد المصرية.

فريدة الشوباشي : دخلت الإسلام وأهلي قاطعوني جميعاً

ولفتت النائبة فريد الشوباشي ، فور علم أهلي بدخولي الاسلام قاطعوني جميعا معقبة: أنا مكنتش خايفة غير من ربنا وبس والحمد لله علاقتي بأمي بعد فترة طويلة أصبحت في تحسن ملحوظ.

وأعربت فريدة الشوباشي ، عن استيائها الشديد من الكثير من الناس الذين يحاولون تطبيق فرض الحجاب مثل تركيا.

وأوضحت النائبة فريدة الشوباشي ، أنها في صدد مناقشة قانون منع النقاب في مصر مردفة من حق أي واحد أو واحدة تعرف مين الشخص اللي قاعد جنبي مؤكدة مفيش بلد في الدنيا لكها ممكن تقبل فكرة وجوج النقاب علي أرضها.

وأردفت فريد الشوباشي ، تناولت بعض الناس تصريحات علي لساني تؤكد رفضي لإرتداء الحجاب قائلة أنا لم أصرح بأنني لن أرتدي الحجاب مردفة العديد من الناس وجة ليا تهمة بأني لن أرتدي الحجاب حتي لو أحرقت بجاز.

فريدة الشوباشي : الإخوان استخدمت النقاب في التخفي وخروج قيادها الأرهابية من ميدان رابعة

وأستطردت ، أن جماعة الإخوان الارهابية استخدمت النقاب في التخفي وخروج قيادها الأرهابية من ميدان رابعة خلال الإعتصام للهروب خارج الميدان.

وحلت الكاتبة الصحفية النائبة فريدة الشوباشي ضيفة في برنامج “ سابع سما “، علي فضائية “ النهار “، مساء اليوم السبت ، للحديث عن الجدل المثار حول فرض الحجاب ودخولها لدين الإسلام ومقاطعة اهلها بسبب اعتناق الاسلام ورفضها لإرتداء الحجاب.