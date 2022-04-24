وزير الخارجية يوجه بالتعامل الفوري مع ملاحظات بعض مكاتب التصديقات

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على مواصلة الاضطلاع بدورها فى خدمة المواطنين فى الداخل والخارج على حد سواء، وعلى ضوء مُلاحظات طرأت على أداء بعض مكاتب التصديقات التابعة لها.
واتصالًا بما تقدم، فقد وجَّه الوزير شكرى كذلك قيادات الوزارة المعنيين بعقد اجتماع فورى للوقوف على كافة تفاصيل ما ورد حول عدد من من هذه المكاتب، واتخاذ ما يلزم فى الحال إزاءها؛ فضلًا عن التوجيه أيضًا بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تطوير مكاتب التصديقات بشكل شامل بغية تحسين بيئة العمل فيها وإنجاز مختلف الخدمات المُقدمة بالشكل المناسب وفى أسرع وقت ممكن، وذلك على النحو الذى يواكب العصر من خلال خطة شاملة لرقمنة المعاملات تسهيلًا على المواطنين وبشكل يتيح تقليل وقت الانتظار وتسهيل التعامل مع كافة المحررات القنصلية.
وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية إنها والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى جدة تابعا بشكل حثيث تطورات الحادث الأليم الذى وقع على طريق الهجرة بين مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة تضم 51 معتمرًا من جنسيات مختلفة، وأسفر عن إصابة 12 مواطنًا مصريًا، تلقوا جميعهم العناية الطبية المطلوبة وغادروا المستشفيات بحمد الله، فيما لا يزال يتلقى مواطن مصرى واحد العلاج اللازم وجارى متابعة حالته وتقديم كافة سبل الرعاية له؛ فضلًا عن وفاة مواطن شاب هو "محمد سعيد إبراهيم".
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