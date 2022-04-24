/693848/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-22-شيري-عادل-تسرق-بيانات-زومبا-ولذيذ

عُرضت الحلقة 22 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، والتي شهدت تصاعد كبير في الأحداث، وانتظرها محبي المسلسل في حالة من التشويق، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 22

تمحورت أحداث الحلقة 22 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، حول ذهاب شيرى عادل لمنزل يوسف -هشام جمال- وخداعه بتحضير مفاجأة لسارة -ليلى أحمد زاهر- بمناسبة عيد زواجهما.، ويغادر يوسف وسارة المنزل للخروج للاحتفال بعيد زواجهم بعدما اقنعتهم شيرى وبعد الإحتفال، يعودا للمنزل ليجدوا شيرى عادل داخل مكتب يوسف وتحاول سرقة بيانات لذيذ وزمبا، ومن المتوقع أن أرسلها سامح منافس يوسف ليحصل على تلك البيانات، ولكن تتفق شيرى عادل مع يوسف وتحبط خطة سامح لسرقة بيانات زومبا ولذيذ.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ومن الجدير بالذكر، أن يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20

شهدت الحلقة 20 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، خطف سامح للطفل زياد أثناء جلوسه مع زومبا في حديقة منزل يوسف والتي لم تحاول إنقاذه.

كما أحضر يوسف لسارة مدرب للسواقة، وهو الفنان “محمد أنور” نجم مسرح مصر، والتي تشاجرت مع يوسف لأنها تظن أنها لا تحتاج لمدرب سواقة، وبعدما بدأ المدرب الدرس أكتشف انها لا تعرف أي شئ عن السواقة.