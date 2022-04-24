/693847/نادية-الجندي-عن-رفضها-دور-سمية-الخشاب-في-ريا-وسكينة-خوفت-يأثر-على-شعبيتي

تحدثت الفنانة نادية الجندي عن سبب رفضها مسلسل “ريا وسكينة” الذي قدمته الفنانة عبلة كامل والفنانة سمية الخشاب منذ سنوات وحقق في ذلك الوقت نجاحات باهرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نادية الجندي عن رفضها المشاركة في ريا وسكينة

قالت نادية الجندي خلال لقائها مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة mbc مصر: “رايا وسكينة كان دور شيطاني جدا، وخوفت يأثر على شعبيتي ونجوميتي كان دور سمية الخشاب ونجحت فيه”.

جدير بالذكر أنه تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة الأختين ريا وسكينة) وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر. روعتا النساء في مطلع القرن وكانتا وراء مقتل العشرات، ويعرض المسلسل الظروف التي أدت إلى تحول الأختين ريا وسكينة إلى مجرمتين مستعرضًا تطورات حياتهما وصلتهما بالمحيطين بهما، وتأثير البيئة التي نشأت فيها الأختان على مستقبلهما.

الفنانة نادية الجندي في كلام الناس

هذا وكانت قد روجت الفنانة الكبيرة لحلقتها اليوم السبت ونشرت مجموعة صور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصور قائلة: “انتظروني غدا إن شاء الله مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز في برنامج كلام الناس.. حلقتين يومي السبت ٢٣ إبرايل والأحد ٢٤ إبريل علي قناة أم بي سي مصر الساعة 12 بعد منتصف الليل".

إطلالة متألقة لـ نادية الجندي في كلام الناس

وظهرت في الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهوره مرتدية بنطلون من اللون الأسود وبلوزة ناعمة باللون الأبيض يتخللها خطوط ورسومات باللون الأسود وتتميز بستايل ناعم ورقيق، ونسقت معه صندل باللون الأسود، وفيما يخص المجوهرات ارتدت عقد ذهبي على رقبتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر انسيابية على الجانبين بشكل كثيف أما المكياج لـ علاء التونسي وجاء مشرقًا.

الموت يفجع الفنانة سمية الخشاب

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة سمية الخشاب منذ قليل وفاة والدتها من خلال حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فكتبت: ““إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء “.