/693844/مسلسل-دايما-عامر-الحلقة-22-يوم-حافل-في-تاريخ-المدرسة

عرضت الحلقة 22 من مسلسل دايما عامر، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والتي شهدت تصاعد كبير في الأحداث خاصة بعد اتهام عامر بالسرقة، ويذاع عبر شاشة قناة on tv الساعة 12:25 صباحًا، والإعادة 6:55 صباحًا، لذا دوت الخليج يرصدد لكم تفاصيها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل دايما عامر الحلقة 22

تمحورت الحلقة 22 من مسلسل دايما عامر، بتنظيم إدارة مدرسة رؤية يومًا ترفيهيًا لطلاب المدرسة، وطلاب «قادرون باختلاف» وقاموا بالعديد من الأنشطة وهي الرسم والعزف والغناء واللعب والرقص، وشاركتهم ميس زهرة -لبلة- بالغناء بصحبة طلاب المدرسة، وتصفيق وتشجيع المدرسة، وارتدوا زيًا لعلم مصر الأحمر وارتدت البنات زي البالية بألوان مبهجة وغنوا أغنية “احنا هنشرف بلادنا”، وكان أبرز مقطع من الأغنية “انتوا بكره وبكره بيكوا ازرعوا الخير في القلوب”.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 21

بدأت احداث الحلقة 21 من مسلسل دايمًا عامر، بمجئ ضابط الشرطة لمكتب ميس زهرة وبرفقته والد الطالب أيمن للبحث عن المصاريف المسروقه وأبلغت ميس زهرة -لبلبة- الضابط بأنها تحقق في الأمر، ليرد ضابط الشرطة عليها بأن والد الطالب أيمن قام بتحرير محضر بالواقعة ومن الضروري تفتيش المدرسة كما اتهم مصطفى شعبان بسرقة تلك الأموال.

وبعد ذلك فتش الضابط مكتب عامر ووجدوا الأموال المسروقة وسط دهشة من الحاضرين، ولكن ظهر السارق الحقيقي الذي اعترف بأن عامر ليس له علاقة بذلك.

وانتقل المشهد بعد ذلك إلى توجه صاحب المدرسة -عمرو عبد الجليل- إلى ميس زهرة على فجأة ليسألها ماذا فعلت مع الطالب الذي سرق مصاريف مدرسة أيمن وأكدت له بأنها قامت بمعاقبته ولكنه قام بتكذيبها وهددها بأنه سيقوم بإتخاذ قرارت حاسمة إذا أستمرت فيما هذا الكذب وانتهت الحلقة.