/693843/البابا-تواضرس-يروي-مواقف-خاصة-تحدث-خلالها-لله-أخفوا-عني-وفاة-والدي-فيديو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ان الانسان عليه أن يتعلم 3 أشياء مهمة يقوم بعملها كل حين وهي الصلاة كل حين والشكركل حين والفرح كل حين، منوها ان هذه الامور هي قوام الانسان الناجح، حيث انه يصلي دائما.. ويكلم ربنا.. ويشكر ربنا على كل نعمه.

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وتحدث الباب تواضروس خلال لقاءه مع راديو 9090 عن احد المواقف الصعبة التي حدثت معه وهو في المرحلة الاعدادية، مشيرا:" في أول يوم امتحان لي بالشهادة الإعدادية، توفي والدي .. والموقف العام حينها كان صعب وأخفوا عني خبر وفاة والدي وعرفت بعدها تاني يوم من الاحباء والاصدقاء".

البابا تواضرس يروي مواقف خاصة تحدث خلالها لله: أخفوا عني وفاة والدي

واستطرد البابا تواضروس ان لحظة وفاة ابيه كانت صعبة معقبا:" كان صعب، فلم يكن هناك ملجأ ليا من حزني على والدي غير إني أكلم ربنا والجأ له، حيث يوجد ارتباط روحي بيننا وكان يوجد دموع ... حيث انها امام الموت الانسان لا يستطيع الحديث".

واكمل البابا تواضروس انه بعد وفاة ابيه غلب عليه الصمت ، مضيفا:" لم أجد كلام أقوله لكن كانت مشاعري تشعر ان الله هو من يدبر أمور حياتنا.. وأمام الموت لا يستطيع الإنسان أن يتكلم ولكن يصمت لأن الله فعل هذا".