/693842/بعد-تحضير-3-سنوات-صدور-كتاب-تمريض-حديثى-الولادة-لـ-محمد-فوزي-قنير

دوت الخليج يرصد طرح كتاب تمريض حديثي الولادة للكاتب محمد فوزي قنير.

معلومات حول الكتاب

أوضح الكاتب محمد فوزي أن الكتاب يعد الأول من نوعه المخصص لتطوير معلومات ومهارات التمريض بقسم الحضانات في مصر والوطن العربى.

أماكن تواجد الكتاب

وأشار إلى أن الكتاب تم توزيعه فى معظم الدول العربية وأبرزهم السعودية والأردن والعراق والسودان وليبيا واليمن وفلسطين والبحرين.

إطلاق قناة على يوتيوب لشرح الكتاب

وقرر القيام بعمل قناة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حتى يستطيع الجميع مشاهدة شرح الكتاب ويكون مجاني لمن لا يتحمل مصاريف الكتاب.

استغرق التحضير للكتاب وتجميع المعلومات 3 سنوات كاملة، حتى يلاقي ردود فعل إيجابية من الجمهور.

معلومات حول الكاتب

جدير بالذكر أن محمد فوزي قنير كاتب وأخصائي تمريض تخصص عناية أطفال وحديثى الولادة وحاصل على بكالوريوس في علوم التمريض سنه 2016 من كلية التمريض جامعة المنصورة.

تعريف مهنة التمريض

عرّفت منظمة الصحة العالمية التمريض على أنّه مساعدة الفرد سواءً كان مريضاً أو سليماً على الارتقاء بصحته، أو استعادة صحته في حالة المرض، أو مغادرة الحياة بسلام، انطلاقاً من مفهوم الرعاية التلطيفية التي يقدمها الممرض للمرضى خاصّةً المصابين بأمراضٍ خطيرةٍ، ويمرون بالمراحل الأخيرة من حياتهم، وتُعرّف مهنة التمريض أيضاً على أنّها وظيفةٌ في الحقل الطبيّ تتطلب تلقي العلم، وممارسته؛ للحصول على الخبرة، ولها قواعدٌ وأصولٌ خاصّةٌ بها، وهي المهنة التي تتضمن مجموعة الأساليب الطبية، والنفسية المعنوية للتعامل مع المريض، ومساعدته على الشفاء والتعافي، ويحتاج الدارس لمهنة التمريض ترخيصاً من وزارة الصحة والجهات المعنية؛ للتمكن من مزاولة هذه المهنة.

تُعتبر مهنة التمريض من المِهن السامية والإنسانية؛ بسبب ارتباطها بصحّة الإنسان، والمحافظة على حياته، وتخفيف معاناته وإحساسه بالألم، ويسمى كلّ من يعمل في هذا المهنة بملاك الرحمة؛ وذلك للدور الإنسانيّ الذي يؤديه في المراحل العلاجية المختلفة، ومن الناحية الطبية فإنّ هذه المهنة تُحقق الشمول في الخدمات الطبية المُقدَمة، وتسعى بها نحو الكمال؛ فالطبيب هو الشخص الأول الذي يحسم طبيعة الحالة المرضية ويقرّر شكل ونوع علاجها.