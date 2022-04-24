/693841/نادية-الجندي-فحرت-في-الصخر-عشان-أوصل-وربنا-بيقويني-على-الأزمات

كشفت الفنانة نادية الجندي عن العديد من الصراعات والازمات التي واجهتها خلال مسيرتها الفنية، وذلك خلال لقائها مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الاعلامية ياسمين عز.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نادية الجندي عن أزماتها مع الفن خلال لقائها مع ياسمين عز

قالت نادية الجندي خلال البرنامج: “أنا أكتر واحدة اتحاربت في الوسط وأكتر واحدة صادفها مقامرات وصراعات وحاربت في الصخر عشان أوصل، لما عملب بمبة كشر من أوله لأخره اتحاربت بطريقة شنيعة ولو الحجات دي كانت قصرت فيا مكنتش وصلت لده دلوقتي".

وأضافت: "ربنا اللي كان بيقويني وجمهوري، لدرجة اني أعمال نادية الجندي بتحقق نسب مشاهدة كأنها لسة معروضة النهاردة”.

نادية الجندي تكشف مغامراتها مع مشاهدها الفنية

وتحدثت نادية الجندي عن مغامرتها مع مشاهدها الفنية، فقالت: “في فيلم العربية اتقلبت وأنا بصوره وكتفي اتخلع، قولت أه بطريقة جامدة بس المخرج افتكر ان ده تمثيل، رجعت البيت ودراعي مش قادرة بيه، وكان لازم أخلص الفيلم، وطلبوا مني اني معرضهوش لمجهود، كنت بجري ودراعي مخلوع وبنط بين جبال، والساعة 5 الاصبح، قعدت 4 أشهر موجوعة”.

وأشارت إلى أنها أول من قدمت فيلم سينمائي عن الارهاب، فقالت: “أما عملت الارهاب مكنش لسة بدأ في مصر كان أول فيلم اتعمل في الارهاب وكان خطر عليا”.

أبرز المعلومات حول نادية الجندي

نادية الجندي فنانة مصرية شهيرة، بدأت مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 64 عامًا، نشأت نادية الجندي في عائلة من الطبقة المتوسطة، لأب يعمل في المقاولة وإنشاء المباني، وكان أبيها عبد السلام الجندي أحد أعلام حزب الوفد قبل ثورة 1952م.

حصلت على جائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا، وكان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959.

نادية الجندي شهيرة بعدم تفضيلها للانجاب

واشتهرت نادية الجندي بعد تفضليها للإنجاب، وقد كشفت عن أن حبها للفن وهوسها به دفعها لعدم الإنجاب من المنتج محمد مختار، على الرغم من استمرار زوجهم لفترة طويلة من الزمن، وقد كشفت عن أسباب ذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.