/693839/نادية-الجندي-مفيش-مؤلفين-تقال-في-الوقت-ده-وأنا-اللي-اكتشفت-ياسر-جلال

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر وفجرت خلاله عدد من التصريحات الجريئة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نادية الجندي في كلام الناس عن سبب غيابها عن الوسط الفني

بدأت بحديثها عن سبب غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، فقالت: "يوم أما أنزل في عمل لازم يكون ليه قيمة وفيه حاجة جديدة، عملت كل الأدوار اللي ممكن أعملها فمحتاجة ادوار جديدة”.

وتابعت مهاجة مؤلفين هذا العصر: “مفيش كتاب تقال زي زمان بقى في استسهال، أما يعجبوا حاجة بيقلدوها وبقدمو سيناريو 4 صفحات والباقي بيقولوا هكمولها واحنا بنصور ودا شغل مينفعش معايا، أنا اعمالي السيناريو بيتكتب فيها من 4 لـ 6 مرات”.

نادية الجندي: أنا أكتر واحدة قدمت وجوه جديدة

وكشفت الفنانة نادية الجندي خلال لقائها مع ياسمين عز عن سعادتها بالوجوه التي قدمتها للوسط الفني، فقالت: “بحس بفخر وشجاعة بشوف الموهبة فيه ومفيش حد طلعته الا اما نجح ووصل لمرحلة ببقى فخورة بيه جدا، أنا أكتر واحدة اكتشفت وجوه جديدة بداية من أحمد زكي لـ ياسر جلال”.

ووجهت نادية الجندي رسالة لـ ياسر جلال بعد مشاركته في الاختيار، قائلة: “الدور عملته بإتقان جميل أنا فخورة بيك”.

الفنانة نادية الجندي في كلام الناس

كانت قد روجت الفنانة الكبيرة لحلقتها اليوم السبت ونشرت مجموعة صور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصور قائلة: “انتظروني غدا إن شاء الله مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز في برنامج كلام الناس.. حلقتين يومي السبت ٢٣ إبرايل والأحد ٢٤ إبريل علي قناة أم بي سي مصر الساعة 12 بعد منتصف الليل".

إطلالة متألقة لـ نادية الجندي في كلام الناس

وظهرت في الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهوره مرتدية بنطلون من اللون الأسود وبلوزة ناعمة باللون الأبيض يتخللها خطوط ورسومات باللون الأسود وتتميز بستايل ناعم ورقيق، ونسقت معه صندل باللون الأسود، وفيما يخص المجوهرات ارتدت عقد ذهبي على رقبتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر انسيابية على الجانبين بشكل كثيف أما المكياج لـ علاء التونسي وجاء مشرقًا.