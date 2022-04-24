الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة العذراء مريم بإسنا فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء السبت، بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء أحتفالية مفرحة بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وبحضور المئات من الشعب القبطي.





وترأس الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد القيامة المجيد الذى أقيم بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا "مقر المطرانية" جنوب محافظة الأقصر، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادى ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد، والتى تنتهى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتحدث نيافة الأنبا يواقيم فى كلمته الروحية خلال قداس العيد عن أفراح القيامة و أن القيامة هى مصدر رئيسى للفرح.

وأشار نيافته، إلى التوبة والتى تتمثل فى القيامة من الخطية و القيامة للحياة الأبدية والاحتفال بالخماسين المقدسة.

وفى نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخى حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس.