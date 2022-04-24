الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء 3 وحدات ذات طابع خاص بجامعة دمياط

جدة - نرمين السيد - والوحدات هى: مركز الحلول الذكية التابع لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والذى سيتولى تدريجيا ملف التحول الرقمى بالجامعة و تحويل كل العمليات الإدارية والتعليمية والبحثية إلى ممارسات تقنية. كما تشمل المراكز الموافقة عليه مركز الاستشارات والدراسات الهندسية بكلية الهندسة و الذى يعنى بتقديم الاستشارات الهندسية وحدة دار الضيافة التى تعنى باستضافة أعضاء هيئة التدريس المغتربين وإقامة المؤتمرات وإدارة نوادى الجامعة وغيرها من الأنشطة المشابهة وتعد هذه المراكز استكمالا حيويا لمقومات أيه جامعة ترغب فى التنافس مع الجامعات الكبرى، ويتبقى موافقة وزارة المالية.

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