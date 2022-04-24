احتفالا بعيد القيامة.. النقل توزع الهدايا على المواطنين بالمترو

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة النقل حملة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" أثناء احتفال الأخوه الأقباط بعيد القيامة المجيد من خلال توزيع عدد 1000 الف من الهدايا الرمزية “كاب” للشباب والفتيات داخل محطات مارى جرجس والدمرداش بالخط الأول للمترو، وذلك بالتنسيق الكامل بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مع بنك الكساء المصرى.





وشملت الحملة توزيع 500 هدية بمحطة مارى جرجس و500 هدية بمحطة الدمرداش على مرتادى مترو الأنفاق بالتنسيق بين العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل والمهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. وأجرى أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق، التنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الكساء المصرى، وتواجد فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للمشاركة فى عملية التوزيع. ومن المنتظر استعداد الحملة لتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على الأطفال فى أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل عدد من محطات وقطارات مترو الأنفاق. وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ولجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة إحتفالات أعياد الربيع.

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