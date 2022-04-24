«صحة سوهاج»: رفع درجة الاستعداد خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بسوهاج على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وذلك بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين وأعياد الربيع وشم النسيم وخلال فترة العطلات الرسمية التى تم الإعلان عنها مؤخرا.





كما أنه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال وتوافر جميع أدويه الطوارئ

ومن جانبها ناشدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة الاهالى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات و التباعد الإجتماعى فى الأماكن المزدحمة والمغلقة أثناء الاحتفالات، مؤكدة على استقرار الوضع الصحى تماما بالمحافظة، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعى والتوعية والتثقيف الصحى بالميادين والحدائق والمتنزهات لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين.

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامى بمديرية الصحة بسوهاج أعلن منذ أيام خلو أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا من المرضى تماما، وبعد ذلك تم الإعلان عن خلو قوائم العزل المنزلى أيضا من المرضى بالفيروس.