/693837/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-22-ريهام-حجاج-وعبير-صبري-يتفقان-على-الانتقام-من-كريم-قاسم

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 22.

ريهام حجاج وعبير صبري يخططان للانتقام من كريم قاسم

رصدت الحلقة اتفاق يارا التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج مع عبير صبري على الانتقام من خالد الذي يجسد شخصيته الفنان كريم قاسم بعدما نصب عليهم.

توفيق عبد الحميد يدخل العناية المركزة

دخل والد يارا -توفيق عبد الحميد- العناية المركزة بعد الذي فعله نجله ياسر الذي يلعب دوره محمود حجازي.

عبير صبري تحاول إقناع زوج ريهام حجاج بأنها لم تخونه

ذهبت عبير صبري ليوسف زوج يارا لتقنعه بأن زوجته لم تخونه وأن خالد كان ينصب عليها، وعلى الجانب الآخر أخرجت يارا المسروقات من غرفة ابنة خالتها.

قصة مسلسل يوتيرن

تدور قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول الزوجة التي تعمل ضابطة ملاحة، واضطرت لسماع أوامر زوجها وترك عملها لتنعزل عن العالم بسبب غيرته المرضية عليها، وبمرور الوقت تنقطع علاقتها بصديق طفولتها إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتتغير معه أحداث المسلسل بالكامل.

أبطال مسلسل يوتيرن

يشارك في أحداث مسلسل يوتيرن عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نانسي صلاح، توفيق عبد الحميد، ومحمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وتقوم بدور البطولة الفنانة ريهام حجاج.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

يبدأ العرض على قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار في تمام الساعة 6:15 مساءً، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد أعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا بعد مشاركته في مسلسل يوتيرن نظرًا لظروفه الصحية.