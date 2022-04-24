/693827/معجبه-بمحمد-رمضان-ومسلسل-ملف-سري-كسر-الدنيا-أبرز-تصريحات-مادلين-طبر

حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة حلقة 22 رمضان من برنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة 10 مساءً، وصرحت العديد من التصريحات، يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

أبرز تصريحات مادلين طبر في ورا الشمس - الكوميدين مكنوش حلوين في رمضان - إعلان ياسمين عبد العزيز ضحكني وبحب اتفرج عليه - مسلسل الكبير اوي خلص ومحدش ضحكنا - مسلسل يسرا مكنش كوميدي هو لايت كوميدي والكتابة والخدوتة على بعضيها - خيانة عهد السنة اللي فاتت كنت بسيب كل حاجة عشان اتفرج - ياسمين عبد العزيز انقذت الكوميدي وكانت هلس - مسلسل ملف سري كسر الدنيا واحنا الأحصنة الأمامية - المتحدة هذا العام نجحت نجاحح خطير - في طفلة من الصعير أسمها سما العمدة ووريته لهاني قالت أنا معجبة بملف سري - وقالت دور هاني حلو وانتي يا ماما رجاء جدية - هاني سلامة الإخراج ساعده في الأكشن - بعض مشاهد مسلسل ملف سري كانت مقنعة وبعضهم مكنش في داعي ليها - في قضاة بيروحوا الجيم وبيعملوا رياضة لكن مش بياخدوا حقهم بأيدهم - الاختيار 3 وفاتن أمل حربي أعلى حاجة في رمضان السنادي - الهجوم اللي على ابراهيم عيسى ممنهج ولازم نفتخر بيه لأنه مفكر مبدع وكلمته ودعمته - كلمت جمال العدل وقولتله لازم يبقى لينا موقف كمثقفين - قانون الأحوال الشخصية في حاجات بتيجي على المرأة - مصر عندها طبقة مثقفة تخض - الناس بتاخد الوحش بسبب السيطرة الإلكترونية الإخوانية - لما نزلت البوست بتاعي اتشتمت واتهددت - مفيش حاجة ممنوع اللمس واحنا جمهورية مدنية - جالي دور أم في نسر الصعيد ومحصلش نصيب - اتعرض عليا دور أم دره كنت حماته اللي عملتها مها أبو عوف - عزت أبو عوف عملت معاه 3 مسلسلات من أحلى أيام عمري - كنا كابل حلو أوي مع بعض أنا وعزت أبو عوف - معجبه بمحمد رمضان وببعتله رسائل تشجيعية - ممثل كويس اوي بس مبحبش نطقه، والكلام يطلع بوضوح - معظم الجيل الجديد كلامه مش بيطلع بوضوح - مستعدة اكون كوتش لمحمد رمضان في الكلام - اتربت 4 سنين على النطق واتضربت على ايدي وعاملين دورات إذاعة - في اسطاوات أصوات زي طرق لطفي - الصوت واحد من مؤشرات النجاح - بيتخرجوا من كلية الإعلام مبيعرفوش ان في لعب الصوت - معنديش مشكلة ان الممثل يبقى مذيع - هاله فاخر مذيعة دمها خفيف - وانا مغمضة عنيا اقدم برنامج - اشتغلت في الأول كمذيعة ومحاورة وإعلامية - كنت عايزة ابقى المذيعة رقم 1 في الوطن العربي - حسيت إن عايزة أجرب حقل جديد لحد ما جالي فيلم الانفجار ولعبة البطل وكذا حاجة

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