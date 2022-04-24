مادلين طبر: «عمر الشريف رفض أمثل معاه ومندمتش على عدم الخلفة»

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صرحت الفنانة مادلين طبر العديد من التصريحات وكشفت بعض الأسرار عن حياتها الخاصة لأول مرة، وذلك عبر برنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج وراء الشمس، ويرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

اعتذار مادلين مطر عن زفاف قريبتها

وعن سبب اعتذارها عن زفاف ابنة شقيقتها، قالت: اعتذرت عن فرح بنت اختي عشان كورونا، وقولت هروح اقعد اسبوع اتحجز في الأوتيل وممكن يطلع معايا كورونا، وقالتلي متجيش.

وعندما سألتها أمير بدر عن علامات الرجل المضمون والغير مضمضون بالنسبة لها، قالت: انا بحب الرجالة بس بحس ان في حملة أوفر عليهم، عشان في رجالة حلوين، ومع الخبرة في الزمن معتدش بتسرع في اتخاذ القرار.

وأردفت قائلة: البخل بالنسبالي انه مش تمام، كان في رجل اعمال واتقدملي وشاف اني عاملة أوضة لكل حاجة وكانت شقة على النيل، وكان غني جدًا فقال لماما هاجي تاني وبعد كده هتيجوا تشرفوني في الفيلا ومن أمريكا يكلمني كل يوم يقولي عايزة ايه قولتله، هاتلي برفان وفضل على مدار 10 أيام اقوله برفان، ومجابش وردة حتى، وقالي النهاردة هنطلع نتعشى في مطعم من النوادي، قولتله عايزة ستيك قال تمام ومفيش لكن من بعدها خليت الكارت الأصفر بقى أحمر، والفترة دي اتعرفت على أحمد مظهر، لكن محصلش في الوسط الفني علاقات.

وعن رجل تمنت الزواج منه، قالت: كان عمر الشريف حلم، بس كان رافضني اعمل دور مراته وسعاد حسني اقنعته، وقالها ازاي الصغيرة الناعمة دي هتعمل الدور ده، واتغدا عند فاتن حمامة، وسألها عليا قالتله دي مجرمة تمثيل، ودي جبارة وخدها مراتك ووافق عليها وصرحلي في نيويورك.

مادلين طبر وقرار عدم الإنجاب

وسألتها أميرة بدر، هل ندمت على قرار عد الإنجاب، فقالت: مندمتش على عدم خلفتي، مين اللي قال تكتمل أنوثتي بالخلفة؟، بس في ستات من صغرها ماسكة عروسة لكن انا كنت ماسكة كتاب، وقولت لو بقيت ام كل أحلامي هتتلغي، وكان عندي رعب يطلع عنده مرض مثلًا، وكان في قصيدة اسمها البحار اثرت فيا وكان احساسي ازاي اخلف ويتعلق في رقبتي؟

وعن ظاهرة تجميد البويضات هذه الفترة، قالت: فكرة عبقرية، وانا مش مع ان الست تتجوز وهي صغيرة عيشي واتعلمي.

مادلين مطر وبعض الأسرار

كما تحدثت عن بعض الأسرار من حياتها، وقالت: حبيت حد اصغر مني عشان مبحبش المحدودية واذا في حالة حب حقيقة مش بيستأذن، ومكنش عندي مشكلة اتجوز حد اصغر مني، لكن دلوقتي لا بفكر بطريقة ومختلفة وهي اني عايزة راجل اكبر مني ومثقف وراقي عشان يبقى في لغة مشتركة بينا ونسافر، والمصري عنده مشكلة عويصة “عنده سي السيد قاعد في نفوخه” وده خلاص، وفي رجالة حلوة أوي وبقولهم انتوا كنتوا فين، وأي راجل متجوز بالنسبالي خط أحمر ومن حيث المبدأ لا، لكن في حاجة ليها استثناءاتها، وانا مبقاش زوجة تانية عشان انا صعبة.

مادلين طبر ولبنان

كما تحدثت عن الأزمات التي تتعرض لها لبنان، قائلة: بيروت محتاجة معجزة زي 30 يونيه، وعايزين السيسي يستنسخ ومازالت مؤمنة بالعكسر، نزلت في 25 يناير و30 يونيه، وساعة انفجار مرفق بيروت قولت كلام ميتقالش، والقرار دولي مش عربي، وايران قوية في المنطقة ومناخدش مين على الارض ناخد المحرك اللي هو ايران، وامريكا دلوقتي مش مسيطرة على العالم.

واستكملت كلامها، قائلة: حسن نصر الله أداة من أدوات إيران، وسوريا وجزء من العراق، وهناك صراع سعودي إيراني، وعربي وطول عمرنا عندنا هذا الصراع والحكاية معقدة، إنما عندي أنا في أمل وهناك سيسي ما يطلع ينقذ الشعب وأنا مؤمنة، وفي أمل حاليًا عشان بقالي 3 او 4 ايام في فهم السياسة عشان انا مش سياسية، وانا متفائلة ان في حاجة هتحصل عظيمة.