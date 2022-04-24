/693824/مادلين-طبر-في-وراء-الشمس-الراجل-غرائزي-وعندي-فلوس-قليلة-عشان-مبذرة

حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة الحلقة 22 من برنامج وراء الشمس، وصرحت العديد من التصريحات الهامة، ويذاع برنامج ورا الشمس عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصرحات مادلين طبر في برنامج وراء الشمس وذلك خلال السطور القادمة

مادلين طبر في وراء الشمس

بدأت المذيعة بسؤال مادلين طبر عن الراجل في حياتها، وهل تتفق مع مقولة الحلوه حظها وحش في الرجالة أم لا، فكان ردها: متعة من عند ربنا انك تعدي من قدام المرايا ومتتضايقيش من شكلك، والسبب في الجواز ان انتي بتكبري وربنا كتبلك تنجحي والزوج بدأ يحاول يبقى مرغوب، هو اتجوزني وانا 16 سنه وانا محظوظة بالرجالة في حياتي، طموحاتي ابقى الصحفية المشهورة، ومكنش عندي احلام اعمل اسرة وعيله، والجواز معطلنيش، وكان رائع.

وتابعت عن سبب خيانة زوجها لها: وخانني عشان يبرز ان انا قوي ومطلوب ومرغوب، بسبب شهرتي الكبيرة وحصلي محطات تنقليه في لبنان والأردن والإمارات ومصر.

خيانة زوج مادلين طبر لها

وعن موعد اكتشاف خيانته، قالت: اكتشفتها من زمان بس احنا كستات عرب متعلمين اننا نحافظ على بيتنا وبواجهه وبينكر، خاني مع حد من الوسط الفني اللي يرحمها ماتت، ومواجهتوش وخدت القرار مع نفسي وكلمته في التليفون، وعرفت انه رابح لحد وخدت بالي من البدلة وشميت الريحة وبص كده شافني بقرأ وبكتب ودخل للأوضة التانية وعمل تليفون وسيبته واستنيت نص ساعة.

وأردفت، قائلة: وبعدين ابتدى العد العكسي، وفي النص ساعة دي وضبت شنطتي وكلمت الرقم اللي هو كلمه قبل ما ينزل وهي ردت روحت قولتلها البيت بيتحرق هاتيه وشوية شتايم ومشيت، والراجل غرائززي، بس مش كلهم.

واستكملت حديثها، قائلة: بابا النموذج الرائع اللي كنت بعشقه، وكان بيقولي انتي المزة الحلوة بتاعتي، وكنت دايمًا الأولى، وقولتله هتجوز واحد زيك.

أما عن مواثفات رجل أحلامها، قالت: حد بيبقى دمه خفيف، حد كريم، وحد بيحبني.

مادلين طبر: ليا فلوس قليلة في لبنان

وتحدثت عن بعض أسرار حياتها، قائلة: انا مؤمنة وبحب ربنا، وكنت فالحة وشاطرة في شركتي وحققت نجاح باهر، وبقيت افكر اعمل فيلم وكل الفلوس راحت في لبنان، وليا في بنوك لبنان مش كتير عشان مبذرة.

كما قالت: جورج جيمس قالي جملة مازالت بتضايقني، قالي انتي بتحتقري الفلوس وهي هتحتقرك وعندي مبدأ ان انا عايزة مبسوطة.

ابتعاد مادلين طبر عن الفن

وعن اسباب بعدها عن الفن لفترة، قالت: روحت بيروت اشتغلت في شركة وسيبت المجد بتاع مصر، وكان في ناس مش عايزاني، بس مش هما الأزمة، انا اخدت قرار اني اعمل شركة وكنت عايشة لمادلين وبعدين لما رجعت مصر من 6 أو 7 سنينن، وعملت 7 مسلسلات في نفس السنة عشان ارجع بقوة، بس مرجعتش سينمائية رجعت تلفزيوينة، وعندي 35 مسلسل والبيت المصري بيحبني.

وعن محاولات محاربتها في الوسط الفني، قالت: مفيش حد حاربني بالمعنى، انا وشيرين سيف النصر وجيهان نصر ده الجيل بتاعي، لكن من سني ليلى علوي ويسرا، اتعرض عليا مسلسلات والبطلة قالت مش عايزة مادلين.

مادلين طبر في ملف سري

وأردفت: وفي ناس حاربت اني اعمل دور الأم في مسلسل ملف سري، وقريت اول حلقة والتانية وعجبني عشان هبقى رئيسة تحرير وعشان مشاهد ابني اللي بيسألني اخد القضية دي ولا لا، وقعدت اعيط من مشهد وكلمت استاذ ريمون قولتله موافقة.