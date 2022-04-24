البابا تواضروس: أشكر الرئيس على محبته لنا ونهنئ إخواننا المسلمين بشهر رمضان

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الإيبارشيات والكنائس والأديرة فى مشارق الأرض ومغاربها وكل الشمامسة وأعضاء مجالس الكنائس فى كل مكان وكل الأسرة القبطية بعيد القيامة المجيد.

وتابع قداسته خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية أنه يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك ويشكر الرئيس السيسى لإرسال مندوب فى قداس عيد القيامة، بالإضافة إلى برقيات التهانى من دولة الإمارات، واتصالات وبرقيات من الحكومة المصرية ومجلس النواب والشيوخ.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أساقفة المجمع المقدس وسط فرحة وزغاريد من جموع المصلين بالكاتدرائية.