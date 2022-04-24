تعليم القاهرة تعلن استعداداتها لامتحانات نهاية العام 2021/2022

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان صحفى، اليوم السبت، وجه مدير تعليم القاهرة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية ومسافات التباعد بين الطلاب أثناء الامتحان،؛ حرصا على صحتهم وسلامتهم، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والتنسيق مع المنطقة الصحية لإعداد خطة مرور الأطباء على المدارس خلال فترة الامتحانات.

وقال ياسر أنس، مدير علم التعليم العام والتجريبيات بالمديرية، إنه يجرى تسكين طلاب المنازل والخدمات بالصفين الأول والثانى الثانوى العام وطلاب المدارس الخاصة والحكومية غير المجهزة بالبنية التكنولوجية، على المدارس المجهزة، لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية، وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، مع إمكانية إلحاق بعضهم بالفترة الصباحية حال وجود أماكن بالمدارس.

وخلال الاجتماع ناقش مدير المديرية عدة ملفات مهمة مثل: مراجعة أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس، وسرعة صرف مستحقات العاملين والتجريبيات، وعدم التحدث فى الإعلام إلا بموافقة كتابية من مدير المديرية، والتحلى بضبط النفس واحتواء المواقف وحل المشكلات، وعدم حرمان أى طالب من الامتحان.

ووجه عطية بضرورة إعلان جداول الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية قبل إجازة عيد الفطر، وإعلام الطلاب وأولياء الأمور بها.

كما وجه باستمرار عمل اللجان الخاصة بالأزمات والمكونة من: مدير عام الإدارة التعليمية، وكيل الإدارة ومديرى المراحل والشؤون المالية والإدارية، وتشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية وتواجد الموجه والمشرف على وضع الامتحان بها.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة مكافحة الغش، والاهتمام بنظافة المدرس والأماكن المحيطة بها، وسلامة الطرق المؤدية إليها بالتواصل والتنسيق مع الأحياء، وكذلك سرية أعمال الامتحانات ووقوع مسؤوليتها على كل من يشارك فيها.

ولفت إلى ضرورة تقديم إقرارت الانتهاء من جميع المقررات الدراسية، ووضع أسئلة الامتحانات وفقا للمقرر الدراسى للمادة، مع مراعاة المحذوف من المنهج والزمن المخصص للإجابة، والتأكد من وضع امتحان احتياطى فى جميع المواد الدراسية.

وقرر محمد عطية عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال الفترة بين 7 و10 مايو المقبل، وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، بحيث يمنع اصطحاب الطلاب الكتب الدراسية إلى اللجان، وتخصيص 30% من أسئلة الامتحانات للأسئلة المقالية التى يؤديها الطلاب ورقيا، و70% لأسئلة الاختيار من متعدد التى يؤديها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت، أما طلاب الثانوية العامة فلا يسمح لهم بدخول اللجان باصطحاب أجهزة التابلت أو أى كتب أو مذكرات.

وفى النهاية كلف مدير المديرية المتابعين بالمراحل التعليمية "ابتدائى، إعدادى، وثانوى"، بالمرور على لجان الامتحانات ومراجعة المعايير والشروط الواجب توافرها وفق التعليمات، وشدد على الالتزام بضوابط طباعة الامتحانات، وعدم إعلان أى نتائج إلا بعد وصول فاكس المديرية.