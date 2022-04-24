عاجل- الخارجية المصرية تتابع تطورات حادث حافلة المعتمرين

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وأسفر الحادث عن إصابة 12 مواطنا مصريا، تلقوا جميعهم العناية الطبية المطلوبة وغادروا المستشفيات بحمد الله، فيما لا يزال يتلقى مواطن مصرى واحد العلاج اللازم وجارى متابعة حالته وتقديم كافة سبل الرعاية له؛ فضلا عن وفاة مواطن شاب هو "محمد سعيد إبراهيم".
وقد تزامن هذا الحادث مع وقوع حادث مرورى آخر لزوجين مصريين أسفر عن وفاتهما على الفور، وهو ما أحدث حالة من اللبس فى المعلومات التى تناقلتها بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية. وقد قامت القنصلية العامة فى جدة بإنهاء كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بدفن الزوجين المتوفيين فى مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناء على رغبة ذويهم.
وقد قامت القنصلية العامة على الفور بعد وقوع الحادثين بإجراء اتصالاتها المكثفة مع مختلف الجهات السعودية المعنية (الهلال الأحمر السعودى- إدارة الطرق- هيئة الشئون الصحية) والتى قدمت بدورها للقنصلية كافة أوجه التعاون الممكنة. كذلك كلفت القنصلية العامة فى جدة أحد أعضائها الدبلوماسيين بالانتقال الفورى إلى المدينة المنورة لمتابعة الموقف وإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة.
وإذ تتقدم وزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوى مواطنينا الثلاثة، فإنها لتدعو المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته فى هذه الأيام الفضيلة.
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