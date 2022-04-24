الصحة: تطوير قسم الأشعة بمركز أورام مستشفى مدينة نصر بـ25 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الداخلية بالمستشفى، وفقا لأحدث المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وقال إن الوزير تفقد أقسام (الأشعة، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة للقلب، المعامل، الحضانات للأطفال المبتسرين) كما تفقد قسم القسطرة التداخلية والتى تضم 28 سريرا، حيث وجه الوزير برفع كفاءة قسم القسطرة التداخلية بهدف تقديم كافة الخدمات الصحية للمرضى بهذا التخصص.

وتابع أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، فى أسرع وقت، وخاصة أسرة الرعاية المركزة، فى ضوء توجه الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدا سعيه للتوسع فى المنشأت الصحية التى تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحى بهدف خدمة شرائح عريضة من المواطنين.

وأضاف أن الوزير تفقد مبنى مركز علاج الأورام الملحق بالمستشفى والذى يقدم خدمات (العلاج الكيماوى، والأشعة التشخيصية والتداخلية، والمقطعية، والمعامل، والباثولوجى، والعلاج الطبيعى، وقسم العمليات، والرعاية المركزة، وجراحات الأورام، والمسح الذرى) بالإضافة إلى تفقد القسم الخاص بأشعة الرنين المغناطيسى والذى تم تطويره ورفع كفاءته خلال الفترات الأخيرة بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه.

وتابع أن الوزير أشاد بمركز الأورام الذى يعد صرحا طبيا متكاملا، ويخدم شريحة كبيرة من السيدات من خلال خدمات الفحص الطبى والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها فى يوليو 2019، حيث يجرى المركز سنويا نحو 30 ألف جلسة ما بين العلاج الكيماوى والإشعاعى.

ولفت إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى والاستماع إلى أرائهم وتقييمهم لخدمات المستشفى، كما حرص على زيارة غرف إقامة المرضى فى مركز الأورام للتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الوزير تفقد نماذج من غرف المرضى الداخلية التى تم رفع كفاءتها وفقا لأحدث معايير الجودة، كما اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية، وتأكد من جودة الأجهزة الطبية ومدى تطابقها مع معايير الجودة العالمية.

وفى سياق متصل، قال إن إجمالى التدخلات الجراحية التى قدمها مستشفى مدينة نصر، عام 2021 خارج المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بلغت 12 ألفا و722 عملية، ما بين جراحات كبيرة ومتقدمة ومتوسطة وصغرى، بالإضافة إلى 7 آلاف و879 عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار، موضحا أن عدد العمليات التى أجراها المستشفى ضمن المبادرة منذ انطلاقها وحتى نهاية عام 2021 بلغت 26 ألفا و346 عملية.

وأضاف أن المستشفى استقبل 27 ألف و612 مريضا مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا، وذلك منذ تفشى الجائحة فى عام 2020 وحتى نهاية 2021، مشيرا إلى حجز 8558 مريض كورونا فى الأقسام الداخلية، و3546 مريضا فى الرعاية المركزة، إلى جانب صرف أدوية بروتوكول علاج كورونا لـ20 ألفا و452 مريضا فى العزل المنزلى، موضحا أن المستشفى تم تحويلها إلى عزل جزئى وذلك على يعود سببه إلى انخفاض الأعداد بين المصابين.

فيما أكد أن المستشفى يقدم خدماته للمنتفعين من مظلة التأمين الصحى، ومرضى العلاج على نفقة الدولة فى 20 تخصصا طبيا، حيث انتفع من الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للتأمين الصحى 773 ألفا و718 مواطنا، وذلك فى كافة التخصصات الطبية، إلى جانب الخدمات التى يقدمها قسم الأشعة، ومعمل التحاليل، منوها إلى إدراج خدمة تركيب جهاز لتحفيز العصب الحائر، وإجراء عدد 18 حالة، حيث تصل تكلفة الحالة لـ 280 ألف جنيه، وإدراج خدمة زراعة الصمام الأورطى TAVI باستخدام القسطرة، وإجراء عدد 18 حالة بتكلفة 320 ألف جنيه للحالة الواحدة.

ونوه إلى أن مركز علاج الأورام التابع للمستشفى يتكون من 7 طوابق، وملحق به مبنى للعيادات الخارجية، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 40 كرسى علاج كيماوى، وغرفتين للعمليات الجراحية وغرفة للإفاقة و28 سرير داخلى و6 أسرة رعاية مركزة و3 أسرة رعاية جراحية.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى مدينة نصر، تبلغ 504 أسرة، وبسبب أعمال التطوير الجارية حاليا انخفضت إلى 376 سريرا، منهم 258 سرير داخلى، و40 سرير رعاية مركزة، و41 سرير رعاية متوسطة، و17 سريرا فى قسم الطوارئ والاستقبال، و7 حضانات للأطفال المبتسرين، إلى جانب 22 ماكينة فى وحدة الغسيل الكلوى.