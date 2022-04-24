لا يرتبط بتقييم الطلاب.. ما هو اختبار TOFAS الدولى؟

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبار TOFAS، بنسخته المعربة، لجميع الصفوف يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022، مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب فى موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدراس.





وكانت الوزارة فتحت باب التقديم للاختبار الدولى TOFAS، أمام الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى من جميع المحافظات خلال مارس الماضى.

وأوضحت الوزارة أن TOFAS، ليس اختبار رسمى أو مرتبط بأى نتائج تخص الطالب وتقييماته، لكنه فقط لمن يرغب فى معرفة نقاط القوة والضعف لديه.

ويقدم هذا الاختبار من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتى ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان فى مجال التعليم قبل الجامعى.

ما هو اختبار TOFAS؟

هو اختبار دولى لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية فى بلدان متعددة، والتركيز فى هذا الاختبار يكون على الرياضيات.

وفى العام الماضى، شارك أكثر من 3000 طالب مصرى فى الاختبار الدولى TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة، من الصف الرابع والسادس الابتدائى بالمستوى الأول، والصف الثانى والثالث الإعدادى بالمستوى الثانى، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من دول أخرى، حيث حصل 500 طالب على نتائج تتعدى 80%، بينما حصل 20 طالبا على نتيجة 100%، محتلين المركز الأول على الدول، وكرمتهم وزارة التربية والتعليم، بحضور السفير اليابانى بالقاهرة وممثل مؤسسة سبيركس اليابانية.

ويجرى الاختبار عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو جهاز المحمول ويجتاج لتوافر الإنترنت، وتصل مدة الاختبار إلى 40 دقيقة، وبعد الانتهاء يتم إرسال الاختبار للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.